Covid: Monti (Oms), unità nazionale di fronte all'emergenza (2)

- Quanto all'opposizione l'ex premier rileva che "anche in questa occasione, il maggiore senso di responsabilità è venuto da Silvio Berlusconi: i suoi voti sono disponibili per aiutare l'Italia, ha detto, non certo per aiutare il governo; ma questo è sufficiente. Giorgia Meloni e perfino Matteo Salvini hanno dato qualche segno di disponibilità. Sarebbe un grave errore se il governo non raccogliesse questi segni, in modo sostanziale". Secondo Monti "non c'è da cambiare il direttore d'orchestra, non ci sono da introdurre nuovi strumenti; c'è solo da modificare lo spartito. Recentemente ho suggerito che il presidente del Consiglio solleciti l'attivazione, in via permanente, delle Commissioni competenti di Camera e Senato per gli Affari costituzionali e Sanità, le coinvolga nella fase preparatoria dei provvedimenti, ne raccolga i contributi. Non dovrà sottostare a veti e dovrà imporre ritmi veloci. Per avviare questa nuova modalità di lavoro, che accrescerà in tutti il senso di responsabilità verso il Paese, sarebbe sufficiente che il presidente del Consiglio si accordasse con i presidenti di Senato e Camera". "Se il presidente del Consiglio e i capi delle opposizioni - conclude Monti - considerassero seriamente questa prospettiva, si muoverebbero lungo la linea più volte autorevolmente sollecitata dal presidente Mattarella. Quella di affrontare questa drammatica sfida in uno spirito di unità nazionale". (Res)