India-Italia: colloquio fra ministro Commercio Goyal e Di Maio, promuovere interscambio bilaterale

- Il ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal, ha avuto un colloquio in videoconferenza con il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio. Secondo quanto riferito da un tweet del profilo ufficiale del ministro indiano, i due interlocutori hanno discusso dei modi per promuovere ulteriormente il commercio bilaterale e gli investimenti per realizzare il potenziale economico non sfruttato nelle relazioni fra i due Paesi. (Inn)