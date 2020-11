Russia: polizia ha arrestato un uomo sospettato dell'omicidio del "re della salsiccia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo sospettato dell'omicidio del "re della salsiccia", Vladimir Marugov, è stato trovato in un appartamento dove aveva incatenato un pensionato. È quanto riferito da una portavoce della regione di Mosca, Olga Vradij, secondo cui "durante la perquisizione nell'appartamento del sospettato a Mosca, sono stati trovati un pensionato ammanettato al suo letto e un uomo che si prendeva cura di lui. Il pensionato ha detto che il sospetto lo stava trattenendo e gli stava estorcendo degli appartamenti ubicati a Mosca", ha detto Vradij. L’uomo è stato condotto al dipartimento di polizia per chiarire tutte le circostanze. "C'è motivo di credere che il sospettato dell'omicidio sia coinvolto in una serie di crimini e frodi legati ad alcuni appartamenti a Mosca e nella regione circostante”, ha aggiunti la rappresentante della regione. (segue) (Rum)