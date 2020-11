Russia: polizia ha arrestato un uomo sospettato dell'omicidio del "re della salsiccia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vladimir Marugov, magnate russo del settore alimentare, è stato ucciso ieri con una balestra nella sauna di casa sua da un gruppo di persone ancora non identificate. I malviventi si sono introdotti ieri mattina nell’abitazione di Marugov hanno legato lui e una donna con cui si trovava in compagnia e successivamente lo hanno ucciso dopo aver ottenuto i contanti conservati a casa. La donna, riferiscono i media russi, è riuscita a sfuggire all’aggressione e ad allertare la polizia, ma l'uomo d'affari era già morto quando gli ufficiali del Comitato investigativo sono arrivati nell’abitazione dell’uomo situata nella regione di Mosca. Il Comitato investigativo ha riferito che gli intrusi hanno chiesto a Marugov di consegnare i contanti depositati nell’abitazione e, successivamente, sono fuggiti in macchina. Gli agenti, oltre a recuperare l’arma del delitto – una balestra – hanno anche trovato la macchina utilizzata per la fuga nei sobborghi di Istra, una città a ovest di Mosca dove diverse personalità abbienti russe hanno le loro dacie, le case di campagna tipiche del Paese, e dove solitamente trascorrono i fine settimana. (Rum)