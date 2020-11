Usa: Facebook proclamerà il vincitore delle presidenziali affidandosi a media indipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha detto che si baserà sui risultati di consenso della stampa internazionale e di sei redazioni indipendenti presso i principali media per determinare quando verrà proiettato un vincitore delle elezioni presidenziali. Lo riporta il sito "Axios". Facebook sta ampliando il pool di fonti che utilizzerà per far rispettare le sue politiche in materia di false dichiarazioni di vittoria e altre disinformazioni post-elettorali. La società aveva già detto che avrebbe aggiunto un'etichetta a qualsiasi annuncio di vittoria prematura, indirizzando le persone verso i risultati ufficiali della stampa internazionale. La notizia è arrivata ore dopo che Twitter ha detto che avrebbe fatto qualcosa di simile. (Nys)