Austria: sparatoria di Vienna, sale a due il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a due il bilancio provvisorio delle vittime della sparatoria avvenuta nella serata di ieri, 2 novembre, in sei luoghi del centro di Vienna. Come reso noto dal sindaco Michael Ludwig, una donna è deceduta in seguito alle ferite riportate nell'attacco nell'ospedale dove era ricoverata. Ludwig ha, inoltre, comunicato che uno degli autori degli spari, abbattuto durante uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine, era armato con un fucile, una pistola e un machete. L'uomo era poi “complessivamente molto preparato all'azione”. La donna deceduta si unisce a un'altra vittima, uccisa a colpi di fucile dall'aggressore. Uno degli altri autori degli spari sarebbe ancora in fuga. Prosegue, quindi, la caccia all'uomo, che vede dispiegati a Vienna il Comando operativo Cobra, reparto speciale della polizia austriaca, insieme all'unità operativa Wega, corpo speciale delle forze dell'ordine della città. Inoltre, l'Austria ha deciso di rafforzare i controlli alle proprie frontiere. Nell'attacco di apparente matrice jihadista, quattro membri del gruppo di fuoco sarebbero stati arrestati. Si registrano poi numerosi feriti, tra cui 14 ricoverati in ospedale e un agente di polizia in gravi condizioni. L'attacco ha avuto inizio presso la sinagoga dello Statdtempel, sulla Seitenstettengasse. (Geb)