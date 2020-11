Indonesia: il presidente Widodo ratifica la riforma del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, ha formalmente ratificato la controversa riforma del lavoro, nota anche come “legge omnibus”, che per settimane ha alimentato scioperi e proteste dei lavoratori in tutto il paese. La riforma, approvata dal parlamento il mese scorso, è stata firmata dal presidente nella serata di ieri, 2 novembre, ma sarebbe comunque entrata automaticamente in vigore 30 giorni dopo la sua approvazione da parte del parlamento. La riforma introduce profonde modifiche al oltre 70 norme relative al lavoro, al fisco e all’ambiente regolatorio, al fine di attrarre investimenti stranieri. Contro la riforma hanno preso posizione sindacati dei lavoratori, studenti e organizzazioni islamiche, che denunciano una significativa erosione dei diritti dei lavoratori. Il presidente, però, appare deciso a non cedere alle proteste: il governo afferma che la riforma consentirà di creare un milione di nuovi posti di lavoro, e rilanciare l’economia e l’occupazione minate dalla pandemia di coronavirus. (segue) (Fim)