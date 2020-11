Indonesia: il presidente Widodo ratifica la riforma del lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di lavoratori sono scesi in strada in Indonesia ieri, 2 novembre, per proseguire la protesta contro la vasta riforma del lavoro promossa dal governo del presidente Joko Widodo. La Confederazione dei sindacati dell’Indonesia (Kspi) ha rivendicato la mobilitazione di migliaia di lavoratori in diverse città nelle province di Giava Occidentale e Orientale, in rappresentanza di 32 diverse sigle sindacali. Le manifestazioni hanno lambito il palazzo presidenziale e la sede della Corte costituzionale a Giacarta. Le proteste hanno interessato anche altre parti del paese, come Yogyakarta, Banda Aceh, Medan e Makassar. “Chiediamo la revoca della Legge per la creazione del lavoro e un aumento del salario minimo del 2021”, ha dichiarato il presidente della Kspi, Said Iqbal. (segue) (Fim)