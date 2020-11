Indonesia: il presidente Widodo ratifica la riforma del lavoro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia deve sfruttare la situazione di crisi causata dalla pandemia di coronavirus per rilanciare la prima economia del Sud-est asiatico tramite una radicale opera di riforma, che rafforzi la sicurezza alimentare ed energetica e la capacità di processamento delle materie prime nel paese. Lo ha dichiarato il 14 agosto, il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, nel corso dell’annuale discorso sullo Stato dell’Unione di fronte al parlamento di quel paese. Widodo ha paragonato la crisi in atto al “crash di un computer”: l’economia indonesiana e quella di altri paesi, ha affermato il capo dello Stato, mutuando il gergo informatico, deve “arrestarsi, formattarsi e riavviarsi”. “Non dobbiamo lasciare che la crisi produca danni permanenti. Dobbiamo anzi capitalizzare la crisi, trasformarla nello slancio per un grande balzo in avanti”, ha affermato Widodo. “A 25 anni da oggi, nel centenario della Repubblica d’Indonesia, dobbiamo conseguire un grande progresso e fare dell’Indonesia un paese sviluppato”, ha aggiunto il presidente, citando uno degli obiettivi a lungo termine più ambiziosi alla base delle politiche economiche della sua amministrazione. L’Indonesia è tra i paesi più colpiti dal coronavirus, con oltre 130mila contagi confermati e più di 7mila vittime dall’inizio della crisi pandemica. (segue) (Fim)