Usa: presidenziali, Biden ancora avanti negli Stati chiave alla vigilia del voto

- I sondaggi pubblicati ieri, 2 novembre, alla vigilia delle elezioni presidenziali Usa continuano ad attribuire al candidato democratico Joe Biden un vantaggio nell’insieme degli Stati determinanti per l’esito della consultazione, che eleggerà il prossimo inquilino della Casa Bianca. Lo scrive il quotidiano “Politico”, che pubblica un ultimo aggiornamento prima del voto da cui emerge, secondo i sondaggi, un quadro sfavorevole al presidente in carica: la media delle rilevazioni demoscopiche FiveThirtyEight attribuisce a Biden 2,6 punti di vantaggio a Biden nell’Arizona: in quello Stato un sondaggio Nbc News/Marist rileva una sostanziale parità tra i candidati, col 48 per cento dei consensi ciascuno, mentre un sondaggio del “New York Times” pubblicato domenica primo novembre attribuiva a Biden ben 6 punti di vantaggio su Trump. In Florida la media FiveThirtyEight attribuisce a Biden un vantaggio di 2,5 punti: un sondaggio della Quinnipiac University attribuisce al Democratico ben 5 punti di vantaggio in quello Stato, ma la previsione di Quinnipiac per la Florida si rivelò errata nel 2016 e anche alle elezioni di medio termine del 2018. (segue) (Nys)