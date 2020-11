Usa: presidenziali, Biden ancora avanti negli Stati chiave alla vigilia del voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Georgia la media dei sondaggi attribuisce un solo punto di vantaggio a Biden, mentre nel Michigan il vantaggio attribuito all’ex vicepresidente dalle rilevazioni appare incolmabile: più otto punti percentuali su Trump; lo stesso vale per il Minnesota e per il New Hampshire, conquistati anche da Hillary Clinton nel 2016. Biden appare inoltre in vantaggio di 1,9 punti percentuali su Trump nel North Carolina e nel Wisconsin, uno degli Stati che Trump si era aggiudicato a sorpresa nel 2016. I soli Stati “in bilico” univocamente attribuiti dai sondaggi al presidente in carica ad oggi sono l’Iowa, l’Ohio e il Texas, storico fortino repubblicano che però in un futuro non lontano potrebbe divenire democratico per l’effetto dei flussi migratori. Merita infine una menzione particolare la Pennsylvania, stato che assegna 20 grandi elettori, che potrebbe determinare da solo l’esito delle elezioni presidenziali, e che è stato al centro dell’attenzione dei candidati negli ultimi giorni della campagna elettorale: la media dei sondaggi attribuisce a Biden un confortevole vantaggio di 4,8 punti percentuali in quello Stato, ma anche nel 2016 i sondaggi avevano attribuito a Clinton un vantaggio di 3,6 punti percentuali, mentre le urne avevano premiato Trump. (Nys)