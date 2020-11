Austria: attacchi a Vienna, cancelliere Kurz segue sviluppi da sede operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, sta seguendo nella sede operativa costituita appositamente per seguire gli sviluppi dell'attacco in corso a Vienna. Lo ha riferito il ministro dell'Interno austriaco, Karl Nehammer, all'emittente televisiva "Orf". "Ora sono alla sede operativa insieme al cancelliere federale", ha detto il ministro. In questa sede, ha riferito, stanno ricevendo tutti gli aggiornamenti sullo sviluppo degli eventi nella capitale austriaca. Inizialmente è stato riferito di una sparatoria di fronte allo Stadttempel, la sinagoga situata a Seitenstettengasse, nel centro di Vienna. Successivamente i media hanno riportato diverse crisi di ostaggi, fra cui una in un ristorante a una seconda nel palazzo dell'hotel Hilton. Entrambi i casi non sono ancora stati confermati dal ministro dell'Interno. (Geb)