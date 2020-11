Austria: attacco a Vienna, terroristi in azione vicino a una sinagoga e in altri punti della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sparatoria nel centro di Vienna, iniziata presso la sinagoga nella Seitenstettengasse, ha tutte le caratteristiche di un attacco terroristico coordinato. Lo ha affermato il ministro dell'Interno austriaco, Karl Nehammer, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica “Orf”. In questo modo, Nehammer ha confermato la versione della polizia, aggiungendo che la sparatoria ha causato diversi morti e feriti. Un agente delle forze dell'ordine, gravemente ferito nel primo attacco, sarebbe una delle vittime. Nehammer ha chiesto a tutta la popolazione di rimanere nelle proprie abitazioni. In merito alle notizie secondo cui un gruppo di uomini armati avrebbe preso in ostaggio delle persone in un ristorante, Nehammer ha affermato che la situazione è in continua evoluzione e che per ora intende fornire solo informazioni verificate. (segue) (Geb)