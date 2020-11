Austria: attacco a Vienna, terroristi in azione vicino a una sinagoga e in altri punti della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito in precedenza dal dicastero dell’Interno, uno degli autori del conflitto a fuoco sarebbe stato arrestato. In precedenza i media austriaci hanno riportato che un altro degli autori si sarebbe fatto esplodere. La prima sparatoria sarebbe avvenuta a Schwedenplatz, nei pressi di Seitenstettengasse, dove c'è la sinagoga Stadttempel. Inizialmente è stato riferito che l’edificio religioso sarebbe stato sotto attacco terroristico, mentre il presidente della comunità ebraica di Vienna, Oskar Deutsch, ha affermato che non è ancora certo che il luogo di culto - a quell'ora chiuso - sia stato direttamente l'obiettivo del gruppo armato e che non vi sarebbero delle vittime fra i fedeli. I terroristi - almeno quattro secondo le testimonianze - hanno poi sparato in altri punti di Vienna anche contro le persone sedute ai tavoli di un bar. (Geb)