Austria: fonti media, sette autori attacchi a Vienna ancora latitanti

- Sino a sette autori degli attacchi in corso a Vienna potrebbero essere ancora latitanti a seguito della sparatoria avvenuta presso lo Stadttempel, la sinagoga situata a Seitenstettengasse, nel centro della capitale austriaca. Lo riferisce l'emittente televisiva austriaca “Oe24”. Circa 50 colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi della sinagoga con un’arma automatica. Diversi aggressori potrebbero essere ancora latitanti a Vienna, sebbene questa informazione non sia stata verificata. Il ministro dell'Interno austriaco, Karl Nehammer, ha detto in precedenza che diverse persone sono coinvolte nella sparatoria nella sinagoga, aggiungendo che ci sono stati feriti multipli e probabilmente anche delle vittime. Nehammer non ha escluso la matrice terroristica dell’attacco. (Geb)