Austria: premier Sanchez su attacchi Vienna, Europa resisterà di fronte al terrorismo

- “L'odio non piegherà le nostre società. L'Europa resisterà con fermezza di fronte al terrorismo. Il nostro affetto per le famiglie delle vittime e la nostra solidarietà al popolo austriaco”. È il messaggio di cordoglio su Twitter del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, agli attacchi in corso a Vienna in diversi punti della città che hanno causato varie vittime il cui numero non è stato ancora quantificato con certezza dalle autorità. (Spm)