Austria: sparatoria Vienna, Kurz, Forze armate assumeranno protezione obiettivi

- A seguito della sparatoria avvenuta questa sera in sei luoghi del centro di Vienna, le Forze armate austriache hanno assunto “con effetto immediato” protezione degli obiettivi già sorvegliati dalla polizia della città. L'obiettivo è potenziare il contingente delle forze dell'ordine impegnato nella caccia agli autori dell'attacco. È quanto dichiarato dal cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, come riferisce il quotidiano “Kurier”. Per il momento, il bilancio dell'attacco di apparente matrice jihadista è di due vittime: un passante ucciso a colpi d'arma da fuoco e uno degli autori, che avrebbe azionato la propria cintura esplosiva o sarebbe stato ucciso dalle forze dell'ordine. Quattro membri del gruppo di fuoco sarebbero stati arrestati, mentre tre sarebbero ancora in fuga. Si registrano poi numerosi feriti, tra cui 15 ricoverati in ospedale e un agente di polizia in gravi condizioni. Secondo alcune ricostruzioni, sarebbe avvenuto uno scontro a fuoco tra gli autori degli spari, iniziati presso la sinagoga dello Statdtempel sulla Seitenstettentempelgasse, e le forze dell'ordine. (Geb)