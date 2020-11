Brasile: coronavirus, dipendenti in gruppo di rischio costretti a tornare a lavoro in ospedale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti, intervistati da "G1" riferiscono di aver appreso della decisione del ministero solo il giorno in cui è stata pubblicata l'ordinanza, lamentando di non avere avuto alcuna possibilità di dialogo. "Siamo rimasti sorpresi da questa decisione del ministro della Salute che ha stabilito che gli operatori sanitari tornino in servizio in presenza, senza alcun dialogo senza alcuna negoziazione", ha detto il presidente dell'Unione dei medici, Alexandre Telles. Per il medico Júlio Noronha di 65 anni la decisione del governo è pari a un "tentativo di omicidio". "Il ritorno al lavoro ci espone al rischio di morte perché nessuno può garantire quello che accadrà", si lamenta Noronha. (Brb)