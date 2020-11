Austria: governo Messico su attacchi a Vienna, nostra solidarietà in momento difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha manifestato la solidarietà del governo del suo paese per gli attacchi perpetrati da un gruppo terrorista nella notte di questo lunedì a Vienna. Lo ha fatto attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo twitter a poche ore dall'inizio dell'attacco terrorista nella capitale austriaca. "La nostra solidarietà a Vienna e all'Austria in questi momenti difficili", ha scritto il ministro. Per il momento, il bilancio dell'attacco di apparente matrice jihadista è di due vittime: un passante ucciso a colpi d'arma da fuoco e uno degli autori, che avrebbe azionato la propria cintura esplosiva o sarebbe stato ucciso dalle forze dell'ordine. Si registrano poi numerosi feriti, tra cui 15 ricoverati in ospedale e un agente di polizia in gravi condizioni. Secondo alcune ricostruzioni, sarebbe avvenuto uno scontro a fuoco tra gli autori degli spari, iniziati presso la sinagoga dello Statdtempel sulla Seitenstettentempellgasse, e le forze dell'ordine. (Abu)