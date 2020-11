Austria: sparatoria Vienna, ministro Interno, chi attacca uno di noi, attacca tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno austriaco. Karl Nehammer, ha reagito con la massima severità all'attacco terroristico avvenuto nella serata di ieri, 2 novembre, in sei luoghi nel centro di Vienna. “Chi attacca uno di noi, attacca tutti noi”, ha affermato Nehammer durante la conferenza stampa che ha appena tenuto presso il proprio dicastero. Il ministro dell'Interno austriaco ha aggiunto che ulteriori informazioni sull'attacco a Vienna verranno fornite nelle prime ore di questa mattina. Intanto, almeno uno degli attentatori è ancora in fuga, ha comunicato Nehammer. All'interno e all'esterno del centro della capitale austriaca, sono stati rafforzati i controlli. Prosegue, infatti, la caccia all'uomo da parte della polizia. A tal fine, a Vienna è stato dispiegato il Comando operativo Cobra, unità speciale della polizia austriaca. Inoltre, l'Austria ha deciso di rafforzare i controlli alle proprie frontiere. Per il momento, il bilancio dell'attacco di apparente matrice jihadista è di due vittime: un passante ucciso a colpi d'arma da fuoco e uno degli autori, abbattuto dalle forze dell'ordine. Quattro membri del gruppo di fuoco sarebbero stati arrestati. Si registrano poi numerosi feriti, tra cui 15 ricoverati in ospedale e un agente di polizia in gravi condizioni. Secondo alcune ricostruzioni, sarebbe avvenuto uno scontro a fuoco tra gli autori della sparatoria, iniziata presso la sinagoga dello Statdtempel sulla Seitenstettengasse, e le forze dell'ordine. (Geb)