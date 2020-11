Usa: il comitato elettorale di Biden, in nessun caso Trump sarà dichiarato vincitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden si sta preparando per una lunga notte elettorale e sta avvertendo il Paese - e i media - di ignorare qualsiasi dichiarazione di vittoria del presidente Trump prima che tutte le schede siano state contate. Lo riporta il sito "Axios". Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori che dichiarerà prematuramente la vittoria nella notte delle elezioni nel caso dovrebbe apparire "in vantaggio", anche se gli Stati cruciali non fossero ancora conteggiati. "In nessun caso Donald Trump sarà dichiarato vincitore nella notte delle elezioni", ha detto il responsabile della campagna elettorale di Biden, Jen O'Malley Dillon, in un incontro con i giornalisti oggi. I funzionari di Biden si stanno anche preparando a proteggere gli elettori dalle intimidazioni nel giorno delle elezioni, mentre si preparano ad affrontare le sfide legali dopo la chiusura dei seggi. "L'intimidazione degli elettori è illegale e sarà perseguita a norma di legge", ha dichiarato Bob Bauer, ex consigliere della Casa Bianca e consigliere di Biden. Ma la campagna si aspetta che gli avvocati di Trump facciano causa e prevede di incontrarli in tribunale. "Li uguaglieranno, ve lo assicuro, e li supereranno in qualità e in vigore. E noi proteggeremo il voto", ha detto Bauer.(Nys)