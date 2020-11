Usa: “fattore Trump”, aumenta il consenso delle comunità asiatiche per i Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali Usa di oggi, 3 novembre, vedranno fronteggiarsi diverse visioni del “sogno americano”, e molti asiatici americani sembrano riconoscersi nella visione del presidente in carica Donald Trump. Lo scrive in un’analisi il quotidiano “Nikkei”, che riferisce come le comunità asiatico-americane degli Usa, tradizionalmente allineate al Partito democratico, appaiano oggi meno monolitiche nella loro affiliazione politica. Il singolare stile anti-politico di Trump, la sua retorica a tratti incendiaria, ma soprattutto il suo richiamo esplicito al tradizionale spirito di imprenditorialità e liberalismo economico statunitense, gli sono valsi secondo il quotidiano economico consensi crescenti tra le comunità filippina e vietnamita. Il “Nikkei”, che cita anche la dote portata a Trump dalla sua politica estera nel Sud-est asiatico, evidenzia come molti di questi elettori siano ufficialmente registrati come Democratici, ma intendano votare per il presidente uscente. Secondo un sondaggio dell’Asian and Pacific Islander American Vote Organization, vietnamiti e filippini sono i gruppi asiatici che sosterranno maggiormente Trump nel 2020: la percentuale dei vietnamiti che sostiene il presidente in carica è aumentata dal 45 per cento del 2016 al 48 per cento di quest’anno, una percentuale sostanzialmente analoga a quella dei filippini che esprimono il loro sostegno per l’attuale inquilino della Casa Bianca. Quella filippina è la seconda comunità asiatica più numerosa degli Stati Uniti, dopo quella cinese: conta circa 2,6 milioni di persone. La comunità vietnamita è invece la quarta, con circa 1,3 milioni di appartenenti negli Usa. Il “Nikkei” evidenzia però che lo “smottamento” di consensi innescato da Trump non è a senso unico: in Texas e Georgia, diversi elettori asiatici registrati al partito repubblicano affermano di preferire il profilo più istituzionale dello sfidante democratico del presidente, Joe Biden. (Nys)