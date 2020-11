Austria: attacchi Vienna, rappresentante ristorante in Mariahilfer Strasse smentisce presa ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rappresentante del ristorante giapponese Akakiko in Mariahilfer Strasse ha smentito che nel locale fosse in corso una crisi di ostaggi. Sentito dall’agenzia di stampa “Sputnik”, il rappresentante del ristorante ha dichiarato: "No, non ci sono ostaggi qui". In precedenza, l’emittente televisiva austriaca “OE24” ha riferito che contemporaneamente alla sparatoria nel centro di Vienna, i criminali hanno preso in ostaggio i visitatori in un ristorante nel settimo distretto della città. Secondo quanto riferito dalla fonte dell’agenzia di stampa russa, al ristorante sono arrivati degli agenti di polizia armati, ma non ci sarebbe stata alcuna presa di ostaggi. (Geb)