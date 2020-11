Austria: sparatoria Vienna, Kurz condanna “ripugnante attacco terroristico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha condannato definendolo un “ripugnante attacco terroristico” la sparatoria avvenuta questa sera in sei luoghi diversi nel centro di Vienna. Come riferisce il quotidiano “Kurier”, Kurz ha dichiarato: “La nostra polizia intraprenderà un'azione decisiva contro gli autori di questo ripugnante attacco terroristico. Sono lieto che i nostri agenti siano già stati in grado di eliminare un autore”. Il cancelliere austriaco ha, quindi, evidenziato: “Non saremo mai intimiditi dal terrorismo e combatteremo questi attacchi con tutti i mezzi”. Kurz ha definito “ore difficili” quelle che l'Austria sta vivendo a seguito degli attacchi nella sua capitale. “Vorrei ringraziare tutti i servizi di pronto intervento che rischiano la vita, soprattutto oggi, per la nostra incolumità. L'intero Paese è col pensiero alle vittime, ai feriti e ai loro parenti, ai quali esprimo il mio profondo cordoglio”, ha affermato Kurz. (segue) (Geb)