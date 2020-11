Austria: ministro Interno, operazione polizia prosegue, ancora tre ricercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno austriaco, Karl Nehammer, ha affermato che la crisi seguita alla sparatoria nel centro di Vienna è ancora in corso e ha esortato i cittadini a non uscire per strada. "Abbiamo ancora a che fare con un attacco terroristico in corso", ha detto Nehammer all’emittente radiofonica "Orf". Il ministro dell'Interno austrico ha aggiunto: "Noi, come prima, stiamo continuando a contrastare le attività di questi presunti terroristi. Partiamo ora dal presupposto che ci siano diversi criminali, sono ben armati e pericolosi". Nehammer ha poi precisato di non poter approfondire i dettagli dell'operazione per non vanificarla. Secondo quanto riferito dalla polizia di Vienna, sono tre gli autori degli attacchi verificatisi questa sera nella capitale austriaca ancora ricercati, mentre quattro sarebbero stati arrestati e uno sarebbe morto, ucciso in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine o suicidandosi con la propria cintura esplosiva. (Geb)