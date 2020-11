Perù: parlamento approva avvio procedura sfiducia contro presidente Vizcarra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Perù ha votato oggi a favore dell'apertura di una procedura di impeachment nei confronti del presidente Martin Vizcarra. La mozione è stata approvata con il voto favorevole di 60 parlamentari, 40 contrari e 18 astenuti. Il capo dello stato è oggetto di una nuova indagine per un presunto caso di corruzione riferito a quando era governatore della regione di Moquegua (2011-2014) e ministro dei Trasporti (2016-2017) nel breve governo di Pedro Pablo Kuczynski. I magistrati del "Lava Jato", sezione locale della squadra speciale della procura brasiliana, sono in particolare concentrati sulla concessione di appalti al cosiddetto "Club della costruzione" in cambio di una tangente di circa 1,3 milioni di soles (l'equivalente di circa 310 mila euro). Nel mirino degli inquirenti la stipula di contratti relativi a due opere pubbliche: l'ospedale di Moquegua e il progetto per l'ampliamento della frontiera agricola Lomas de Ilo. (segue) (Brb)