Usa: l'ex direttore delle comunicazioni del Comitato nazionale repubblicano ha votato per Biden

- L'ex direttore delle comunicazioni del Comitato nazionale del Partito repubblicano (Rnc), Ryan Mahoney, ha twittato di aver votato per il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. Mahoney è stato direttore delle comunicazioni per due anni durante l'amministrazione Trump, dal 2017 al 2019. Si unisce a un gruppo di repubblicani di spicco che hanno pubblicamente detto di votare per Biden piuttosto che il presidente in carica Donald Trump.(Nys)