Usa: Trump lancia la "Commissione del 1776" per promuovere il patriottismo nelle scuole

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha creato una "Commissione del 1776" per promuovere "l'educazione patriottica" nelle scuole e contrastare quell'ideologia che, secondo lui, divide le persone sui temi della razza e della schiavitù e insegna agli studenti ad "odiare il proprio Paese". Lo riporta il sito "Politico". Alla vigilia del giorno delle elezioni, attraverso un ordine esecutivo, la Casa Bianca ha lanciato l'iniziativa per "permettere a una generazione in ascesa di comprendere meglio la storia e i principi della fondazione degli Stati Uniti nel 1776 e di sforzarsi di formare un'Unione più perfetta". L'ordine segue i recenti attacchi di Trump alla "teoria razziale critica" e al "Progetto 1619", diretto dal "New York Times Magazine", che rivisita la storia del Paese con particolare attenzione alla schiavitù e ai contributi dei neri americani.(Nys)