Brasile: Fmi auspica piano di sostegno al reditto delle fasce deboli nel 2021

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha allertato sul fatto che la crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus in Brasile non è finita e ha dichiarato che la concessione di un sostegno al reddito maggiore rispetto a quanto previsto per il prossimo anno è auspicabile perché il Brasile possa gestire la crisi. "Un sostegno maggiore di quanto attualmente previsto è auspicabile per il prossimo anno in alcune economie (ad esempio in Brasile, Messico, Regno Unito, Stati Uniti) in considerazione delle forti cadute del livello di occupazione in queste economie e delle grandi contrazioni fiscali previste", ha affermato il Fmi in un documento pubblicato questo lunedì sulla crescita post-Covid per il G20. Per tutte le economie, sarà importante monitorare attentamente gli sviluppi economici e di salute pubblica per garantire che il sostegno non venga ritirato troppo rapidamente, ma sia mantenuto per la crisi", ha completato l'entità. (segue) (Brb)