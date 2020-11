Usa: presidenziali, giudice respinge richiesta del comitato di Trump di fermare scrutinio a Las Vegas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice del Nevada ha respinto oggi una causa del comitato elettorale di Donald Trump che cercava di fermare temporaneamente lo scrutinio delle schede elettorali nella contea di Clark, che comprende Las Vegas. Lo riporta il sito "Axios". La campagna di Trump e i repubblicani hanno sollevato dubbi - a questo punto giudicati infondati - sulla registrazione degli elettori e sulle schede elettorali per corrispondenza in tutto il paese, con una causa in corso nella contea di Clark, a guida democratica. Il presidente ha affermato senza fondamento che le schede elettorali incoraggiano le frodi. La decisione del giudice del tribunale distrettuale di Carson City, James Wilson, permette alla Contea di Clark di continuare a contare le schede elettorali presentate per le elezioni senza ritardi. (Nys)