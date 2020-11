Brasile: Fiocruz annuncia avvio produzione vaccino Oxford a partire da gennaio 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 settembre Fiocruz ha annunciato in una conferenza stampa con il ministero della Salute di aver firmato un contratto di ordine tecnologico (Etec) con l'azienda farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca, titolare dei diritti di produzione, distribuzione e commercializzazione del vaccino contro la Covid-19 sviluppato dall'Università di Oxford, nel Regno Unito. Il contratto firmato garantisce alla Fiocruz l'accesso a 100,4 milioni di dosi di Ingrediente farmaceutico attivo (Ifa) per l'elaborazione finale (formulazione, riempimento, etichettatura e confezionamento) e controllo di qualità delle singole dosi, oltre che garantire alla Fiocruz il trasferimento totale di tecnologia, come stabilito nel protocollo di intesa firmato il 31 luglio tra le parti. (segue) (Brb)