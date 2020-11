Austria: Katz (Site), azioni coordinate a Vienna sembrano attacco terroristico jihadista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni coordinate in corso a Vienna sembrerebbero un attacco terroristico jihadista. È quanto scrive su Twitter la direttrice del noto sito d’intelligence “Site”, Rita Katz, che ha così commentato i vari attacchi in corso a Vienna. Il ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer, in precedenza ha dichiarato di non escludere che la sparatoria di fronte alla sede della sinagoga sia un attentato, così come altri attacchi in corso nella capitale del Paese. (Res)