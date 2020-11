Usa: Nate Silver, se Biden non vincerà in Pennsylvania sarà lo sfavorito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fondatore dell'aggregatore di sondaggi FiveThirtyEight, Nate Sliver, il candidato democratico alle presidenziali Joe Biden diventerà "uno sfavorito" se non vincerà i 20 voti elettorali della Pennsylvania domani, 3 novembre. Parlando con l'emittente "Abc", Silver ha detto che la corsa presidenziale avrà un punto focale in quello Stato. "La Pennsylvania non ha raggiunto un vantaggio di 7 o 8 punti su Biden, come si vede in Michigan e Wisconsin", ha detto Silver. "Non è un grande Stato di voto anticipato, quindi non sono ancora stati espressi molti voti in Pennsylvania". "Forse molte piccole cose si sommeranno e Biden perderà la Pennsylvania di mezzo punto, e poi non riuscirà a farcela in Arizona o in North Carolina. Ha comunque altre opzioni", ha continuato Silver. "Ma comunque, senza la Pennsylvania, Biden diventa uno sfavorito". FiveThirtyEight, che aggrega i dati dei sondaggi, mostra l'ex vicepresidente con un vantaggio di 4,8 punti percentuali su Trump in Pennsylvania, a fronte di un vantaggio dell'8,4 per cento in Michigan e dell'8,6 per cento in Wisconsin. Trump ha vinto la Pennsylvania con meno di un punto percentuale nel 2016. Quest'anno, sia Trump che Biden hanno visitato la Pennsylvania più di ogni altro stato durante la campagna 2020, con il presidente che vi ha tenuto quattro comizi sabato. Quattro anni fa Trump ha perso il voto popolare contro la candidata democratica Hillary Clinton per quasi 3 milioni di voti, ma ha vinto il Collegio Elettorale, 304 a 227. Le previsioni di Silver, comunque, danno a Biden l'89 per cento di possibilità di vincere la presidenza.(Nys)