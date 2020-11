© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vedere Vienna sotto attacco è un dolore terribile. Così il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, ha commentato gli attacchi in corso nella capitale austriaca. "Ho vissuto a Vienna per molti anni. Vederla sotto attacco è un dolore terribile. Siamo al fianco del popolo austriaco, uniti contro il terrore", ha scritto Amendola. (Res)