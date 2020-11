© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferma condanna dell’attentato che questa sera ha colpito la città di Vienna. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando la situazione in corso nella capitale austriaca. "Non c’è spazio per l’odio e la violenza nella nostra casa comune europea. Vicinanza al popolo austriaco, ai familiari delle vittime e ai feriti", ha scritto Conte.(Res)