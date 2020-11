Austria: ministero Interno, anche un passante fra vittime degli attacchi a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarebbe anche un passante fra le vittime della sparatoria avvenuta questa sera nel centro di Vienna. Lo ha detto il portavoce del ministero dell'Interno, Harald Zoros, confermando anche che vi sarebbero diversi feriti. "Ci sono sei scene del crimine ben definite. Sappiamo di un passante morto, diversi sono rimasti gravemente feriti, incluso un agente di polizia", ha detto Zoros all'emittente televisiva "Orf". Il portavoce del dicastero ha aggiunto che gli aggressori, come precedentemente affermato dal ministro Karl Nehammer, erano diversi, uno è stato neutralizzato, ed era armato con un'arma automatica a canna lunga. "Sappiamo di altri criminali che apparentemente sono in fuga. Quanti di loro non siamo in grado di affermalo con certezza al momento", ha aggiunto. Secondo Zoros, non si sa nulla per ora sull'identità dei criminali. (Geb)