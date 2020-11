Brasile: Fmi auspica piano di sostegno al reditto delle fasce deboli nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia per l'Fmi, la nuova misura da adottare dovrà rimanere in un "ambito fiscale limitato". "Nelle economie in cui lo spazio fiscale è un vincolo, è possibile giustificare una nuova priorità di spesa", si legge nel documento. La raccomandazione dell'Fmi arriva in mezzo all'incertezza in Brasile su come il governo ristrutturerà un programma di trasferimento di denaro dopo la fine dei bonus di emergenza alla fine di dicembre. I bonus sono stati la più grande iniziativa del governo durante la crisi, a beneficio di un totale di 60 milioni di persone con un valore di 600 real (90 euro) da aprile ad agosto e di 300 (45 euro) per il resto dell'anno. Il costo complessivo per le casse dello stato è stato di 321,8 miliardi di real (48 miliardi di euro). (Brb)