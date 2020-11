Austria: polizia, sei aree dove questa sera si sono verificate sparatorie a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero sei le aree di Vienna dove si sono verificate delle sparatorie. È quanto riferisce la polizia della capitale austriaca che così sembrerebbe confermare l’ipotesi di un attacco coordinato condotto da più gruppi armati o da un unico poi divisosi in diversi punti della città. Al momento l’unico attacco chiaro è la sparatoria avvenuta nei pressi della sinagoga Stadttempel, situata a Seitenstettengasse mentre non sono state confermate ufficialmente due prese di ostaggi annunciate in un ristorante nei pressi del luogo di culto e all’hotel Hilton. (Geb)