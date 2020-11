Austria: attacchi a Vienna, Macron sente Kurz ed esprime solidarietà e sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz dopo gli attacchi avvenuti a Vienna. Lo ha reso noto l'Eliseo, spiegando che durante il colloquio il capo dello Stato francese ha espresso la “sua totale solidarietà e il suo sostegno” e ha “proposto l'aiuto della Francia se necessario”. “Noi, francesi, condividiamo lo shock e la pena del popolo austriaco colpito questa sera da un attentato nel cuore della sua capitale, Vienna. Dopo la Francia, è un paese amico che è attaccato. È la nostra Europa. I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Non cederemo”, ha scritto su Twitter, in francese e in tedesco, Macron. (Frp)