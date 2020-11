Austria: sparatoria Vienna, per sindaco Ludwig non ci sarebbero altri pericoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la sparatoria avvenuta questa sera in sei luoghi del centro di Vienna, al momento “non sono ipotizzabili ulteriori pericoli” nella capitale dell'Austria. È quanto dichiarato dal sindaco, Michael Ludwig, come riferisce il quotidiano “Kurier”. Per il momento, il bilancio dell'attacco di apparente matrice jihadista è di due vittime: un passante ucciso a colpi d'arma da fuoco e uno degli autori, che avrebbe azionato la propria cintura esplosiva. Si registrano poi numerosi feriti, tra cui 15 ricoverati in ospedale e un agente di polizia in gravi condizioni. La polizia sinora ha conermato di aver arrestato quattro persone. Secondo alcune ricostruzioni, sarebbe avvenuto uno scontro a fuoco tra gli autori degli spari, iniziati presso la sinagoga dello Statdtempel sulla Seitenstettentempellgasse, e le forze dell'ordine. (Geb)