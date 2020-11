Brasile: coronavirus, dipendenti in gruppo di rischio costretti a tornare a lavoro in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti degli ospedali federali del Brasile considerati più vulnerabili in caso in caso di esposizione al nuovo coronavirus, a causa di pregresse malattie croniche, sono stati costretti a tornare al lavoro in presenza presso le strutture federali per decisione del ministero della Salute. Lo riferisce il quotidiano "G1" pubblicando l'ordinanza pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 14 ottobre. Il documento, all'allegato 6, suggerisce di continuare a favorire il lavoro a distanza per dipendenti pubblici di età pari o superiore a 60 anni, quelli che presentano fattori di rischio derivanti da malattie croniche pregresse, donne incinte e in allattamento. Tuttavia, lo stesso decreto afferma che queste stesse raccomandazioni non sono valide per i professionisti del settore della salute impiegati presso gli ospedali federali. (segue) (Brb)