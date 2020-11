Covid: Errani (Leu), condivisione è strada giusta per dare futuro a Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Articolo uno (Liberi e uguali) Vasco Errani nel corso del dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato: "Credo che vadano segnalate con forza le novità introdotte oggi dal presidente del consiglio rivolgendosi al Parlamento e chiedendo il voto prima di varare un Dpcm. Forse questi segnali non sono stati colti in pieno, ma il governo deve proseguire su questa strada, che è quella giusta e necessaria per aprire un dialogo. Ha fatto bene Conte - ha proseguito Errani - a sottolineare che non intende venire meno alle responsabilità che spettano al governo, senza alcuna comoda condivisione. Ma qui si tratta di decidere che fare e cosa chiedere ai cittadini italiani. Bisogna farlo con trasparenza, con tutti dati a disposizione, sulla base di un documento che non è né di maggioranza, né di governo, ma rigorosamente scientifico e che, sulla base di considerazioni scientifiche, indica cosa fare e quale metodo usare". (segue) (Rin)