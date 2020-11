Usa: possibile affluenza record alle presidenziali, al voto già 93 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di 93 milioni gli statunitensi che hanno già votato, via posta, alle presidenziali che si svolgeranno ufficialmente il 3 novembre. Quasi il 68 per cento dell'affluenza alle urne totale nel 2016, secondo il sito "Politico". Alcuni Stati hanno già superato l'intera affluenza alle urne del 2016, come il Texas e le Hawaii. Ma molti altri sono Stati vicini e probabilmente lo supereranno una volta che gli elettori avranno espresso il loro voto il 3 novembre, compresi alcuni Stati cruciali per il risultato (sia per la presidenza che per il Senato): Florida, Georgia, Montana, Nevada e North Carolina. Questo non vuol dire che il voto per corrispondenza sarà determinante per la vittoria finale di Donald Trump o Joe Biden, ma che una percentuale storicamente bassa di voti sarà votata di persona il giorno delle elezioni. I numeri suggeriscono che l'affluenza alle urne sarà incredibilmente alta: l'affluenza delle elezioni di metà mandato del 2014 è stata superata di oltre 10 milioni di persone. Alcuni hanno addirittura previsto che alla fine potrebbero esserci quasi milioni di schede elettorali già compilate prima del giorno delle elezioni. "Se siamo al passo con l'affluenza alle urne di 150 milioni o più, questo significa che l'elettorato del giorno delle elezioni è forse solo 50-55 milioni, che sarebbe la più bassa affluenza alle urne del giorno delle elezioni che abbiamo visto in una generazione", ha detto a "Politoco" David Becker, il direttore esecutivo del Center for Election Innovation & Research, ai giornalisti. "Ma sarebbe parte della più alta affluenza alle urne che abbiamo mai visto nella storia statunitense. (Nys)