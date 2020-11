Austria: fonti media, autori sparatoria a Vienna prendono in ostaggio clienti di un ristorante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni degli autori della sparatoria avvenuta nei pressi della sinagoga situata a Seitenstettengasse, nel centro di Vienna, si sarebbero rifugiati in un ristorante e avrebbero preso in ostaggio le persone presenti all’interno. È quanto riferisce la Tv austriaca, secondo cui la polizia avrebbe circondato l’edificio. Al momento secondo quanto riportato dal quotidiano “Kurier” ci sarebbero sette morti e diversi feriti a causa della sparatoria. Secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno uno degli autori del conflitto a fuoco sarebbe stato arrestato. In precedenza, i media austriaci hanno riferito che un altro degli autori si sarebbe fatto esplodere. Secondo quanto riportato la sparatoria sarebbe avvenuta a Schwedenplatz, nei pressi di Seitenstettengasse, proprio dove ha sede una sinagoga nota col nome di Stadttempel. Inizialmente è stato riferito che l’edificio religioso sarebbe stato sotto attacco terroristico, mentre il presidente della comunità ebraica di Vienna, Oskar Deutsch, ha affermato che non è ancora certo che il luogo di culto fosse il reale obiettivo del gruppo armato e che non vi sarebbero delle vittime fra i fedeli in quanto la sinagoga era chiusa al momento della sparatoria. (Geb)