Brasile: Fiocruz annuncia avvio produzione vaccino Oxford a partire da gennaio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al locale ministero della Salute e istituto di riferimento per la ricerca a la cura della Covid-19 per l'America latina, Nísia Trindade Lima, ha riferito che la produzione del vaccino contro la Covid-19 dovrebbe iniziare tra gennaio e febbraio 2021 non appena sarà approvato dall'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa). Nel corso di un'intervista con il quotidiano "OGlobo", Lima ha anche informato che la campagna di vaccinazione dovrebbe partire nel primo trimestre del 2020. "L'aspettativa è di poter avviare la produzione del vaccino tra i mesi di gennaio e febbraio L'Anvisa monitorerà l'intero processo. Pertanto, ci aspettiamo che la campagna di immunizzazione inizi nel primo trimestre del 2021. Questo sarà uno dei processi fondamentali per iniziare a cambiare l'impatto di questa pandemia che ha colpito l'intera società", ha informato Lima. (segue) (Brb)