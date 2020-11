Austria: fonti stampa, crisi di ostaggi anche all'Hilton di Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli autori della sparatoria iniziata a Vienna nei pressi dello Stadttempel, la sinagoga situata a Seitenstettengasse, sarebbero coinvolti anche in due crisi di ostaggi: una in un ristorante vicino al luogo di culto e l’altra presso l’hotel Hilton. È quanto riferisce il quotidiano “Kurier”, secondo cui tuttavia il ministro dell’Interno, Karl Nehammer, non ha confermato le informazioni in merito. Intervenuto poco fa ai microfoni dell’emittente televisiva “Orf”, Nehammer ha dichiarato di non escludere che la sparatoria avvenuta nei pressi della sinagoga sia un attacco terroristico e che sono in corso diversi attacchi a Vienna. Il ministro, tuttavia, non ha confermato le indiscrezioni secondo cui vi sarebbero delle persone tenute in ostaggio. (Geb)