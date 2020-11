Argentina: Covid-19, siglato accordo con Russia per acquisto 25 milioni di dosi vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha raggiunto un accordo con la Russia per l'acquisto di 25 milioni di dosi del vaccino Sputnik V contro il nuovo coronavirus. Lo ha annunciato oggi il presidente argentino, Alberto Fernandez, nel corso di un'intervista rilasciata ad un'agenzia di stampa russa dove ha precisato che la prima partita di dieci milioni di dosi sarà disponibile già a partire da dicembre. L'annuncio è stato confermato ad "Agenzia Nova" anche dall'ufficio stampa della presidenza. Le autorità russe, ha affermato Fernandez, "saranno in condizione di darci 10 milioni di dosi a dicembre e, secondo quanto mi hanno detto, altre 15 milioni di dosi a gennaio". Il capo di Stato del paese sudamericano ha quindi rivelato di essere "già in possesso di due campioni del vaccino" e che "certamente" farà uso del vaccino russo, anche se "non prima che sia disponibile anche per il resto della popolazione". L'accordo tra i due paesi, ha aggiunto Fernandez, è maturato dopo il viaggio a Mosca del viceministro della Salute, Carla Vizzotti, avvenuto segretamente tra il 17 ed il 26 ottobre. "Diversamente da altri paesi con la Russia non avevamo nessun interlocutore in Argentina per cui ho organizzato io personalmente il viaggio del viceministro", ha sottolineato il presidente. (Abu)