Covid: Gregori (Pd), in emergenza si va avanti con potere di agire e visione politica

- "La lotta al virus è dura e continua ad andare avanti. L'azione del Governo nell'emergenza è guidata dalla giusta volontà di non lasciare solo nessuno, stanziando risorse straordinarie ed estendendo al massimo gli ammortizzatori sociali. La Giunta della Regione Lazio ha gestito e sta continuando a gestire in modo esemplare l'emergenza Covid-19 e ha messo in campo ulteriori risorse finalizzate al sostegno dell'economia regionale". È quanto afferma, in una nota, Augusto Gregori, membro della segreteria e responsabile industria commercio artigianato e turismo del Partito democratico del Lazio. "Saper investire nei settori strategici per il Paese - prosegue Gregori - fa parte dei doveri che ha la politica: trasformare ogni situazione in occasione di sviluppo della società. Se vogliamo plasmare il futuro che verrà, dobbiamo cambiare paradigma ed iniziare a pensare e agire in modo diverso da prima, oltre che mettere a terra strumenti nuovi, per dare risposte giuste, tempestive e che rilancino la valorizzazione delle reti locali, sia economiche che sociali. Questo si può fare – continua l'esponente PD - non solo con sussidi ma mettendo in campo politiche di investimento e sviluppo che generino crescita e lavoro. Nell'emergenza si va avanti con potere di agire e visione politica. Il Partito Democratico - conclude Gregori - ha al suo interno tutte le risorse per affrontare queste sfide. Deve restare unito e fare quel che ha sempre saputo fare: essere una forza politica sulla quale i cittadini sanno di poter fare affidamento, anche nei momenti più bui del paese. Dobbiamo trasformare questo momento di difficoltà in una opportunità per il futuro". (Com)