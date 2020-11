Proietti: su Campidoglio e Colosseo riprodotta foto, Raggi, "lascia vuoto incolmabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'immagine di Gigi Proietti, che si è spento nella notte in una clinica romana a seguito di complicazioni cardiache, è stata riprodotta in videomapping stasera sia sulla facciata di Palazzo Senatorio in Campidoglio sia sul Colosseo. A presenziare all'iniziativa la sindaca di Roma Virginia Raggi accompagnata dall'attrice Nancy Brilli. "Questo è un omaggio che la città rende a un grandissimo artista e maestro - ha detto Raggi -, che ha lasciato un vuoto incolmabile. Intanto le proiezioni sono sulle facciate del Campidoglio e del Colosseo, poi saranno anche in giro per la città. Nonostante l'emergenza sanitaria sentiamo di dover fare qualcosa ed è giusto farlo, ci stringiamo in un forte abbraccio alla famiglia, agli amici e a chi gli voleva bene". (Rer)