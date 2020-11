Covid: ecco risoluzione maggioranza Senato su comunicazioni Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione della maggioranza in Senato sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, rispetto alla quale il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha espresso parere favorevole a nome del governo impegna l'esecutivo su 12 aspetti. Al governo viene chiesto di "adottare misure nazionali che consentano di mitigare il più possibile la curva di crescita del contagio, anche al fine di alleviare il carico, già molto pesante, sul sistema sanitario nazionale", di "intervenire in costante confronto con le Regioni con misure restrittive crescenti, adeguate all’evoluzione della pandemia, che siano ispirate ai principi di massima precauzione, di proporzionalità e di adeguatezza, sulla base di parametri oggettivi che consentano di non sottovalutare la severità e l’imprevedibilità della pandemia stessa, che continua a crescere con preoccupante rapidità" e di "potenziare le misure che consentano di analizzare i dati sui flussi di ingresso e uscita nei reparti del servizio sanitario, nonché la relativa capienza, anche differenziata su base territoriale, e tracciare tempestivamente, in modo completo ed efficace, le catene di trasmissione, al fine di realizzare un adeguato apparato di prevenzione del contagio e di rafforzamento ed efficientamento del servizio sanitario su tutto il territorio nazionale". (segue) (Rin)